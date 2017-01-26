تنظيم “داعش” الإرهابي يرسل عناصره إلى غرب الموصل عقب خسارته لشرق المدينة

متابعات-فجر :

قال سكان محليون أمس الأربعاء، إن مقاتلي تنظيم داعش، اتخذوا مواقع للقنص في مبان على الضفة الغربية لنهر دجلة قبل هجوم متوقع لقوات الحكومة العراقية لاستعادة الشطر الغربي من مدينة الموصل. وذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن القوات العراقية سيطرت على شرق الموصل، وقال قائد حملة استعادة المعقل الرئيسي الأخير للجماعة المتشددة في العراق، إن الاستعدادات جارية لعبور دجلة.وأكد سكان محليون أن مقاتلي داعش انتقلوا في الأيام القليلة الماضية إلى المجمع الطبي الرئيسي في الموصل المؤلف من 12 مبنى تقع بين اثنين من الجسور الخمسة بالمدينة وهي مواقع يمكن استخدامها للمراقبة ونيران القناصة. وقال أحدهم إن أعلى هذه المباني مؤلف من سبعة طوابق.معارك شرسةمن جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، الأربعاء، أن نجاح القوات العراقية في تحرير كامل الساحل الأيسر أفقد داعش 70% من قواته العسكرية.وقال الأسدي لتلفزيون “العراقية”، إن “أغلب قوات داعش أبيدت وقتلت من قبل القوات العراقية وخاصة الكتائب الشيشانية والأفغانية والروسية وجند الخلافة، كلها أبيدت بشكل كامل وتم قتل أكثر من ألفي عنصر من داعش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط في الجانب الأيسر”.وأضاف أن “الجانب الأيسر شهد معارك شرسة مع داعش، وكانت المعارك تتم في بعض الأحيان من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، مما أفقد داعش 70% من قواته، مما يعني أن القضاء على داعش في الموصل أصبح سهلاً بعد تحرير الساحل الأيسر”.إعدامات من جانب آخر، ذكر ضابط عراقي، الأربعاء، أن تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق قاض في التنظيم وأربعة من قياداته، على خلفية فرارهم من مناطق الساحل الأيسر من مدينة الموصل.وقال العقيد خالد الجواري من قيادة العمليات المشتركة، إن “عناصر تنظيم داعش نفذت عملية الإعدام رمياً بالرصاص بحق القاضي العسكري للتنظيم علاء الدين الملقب بأبو حفصة، مع أربعة قياديين عسكريين، كانوا هربوا من القوات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب، خلال تحرير المحور الشمالي والشرقي في الساحل الأيسر بالموصل”.عودة الأهالي وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون عراقيون أمس الأربعاء، أن مئات العائلات النازحة من أهالي الموصل بدأت في العودة إلى المدينة.وقال مصطفى حميد سرحان أحد مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم خازر، إلى الجنوب الشرقي من الموصل، “نأخذ الآن 500 عائلة يمثلون 2700 شخص إلى منازلهم المحررة، هذه أكبر دفعة تعود إلى المدينة”.وأفاد تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة أن 22 ألفاً على الأقل عادوا إلى أحيائهم من أصل أكثر من 180 ألف شخص نزحوا بعد بدء الهجوم لاستعادة الموصل في 17 أكتوبر، وتتولى السلطات العراقية تنظيم عودة النازحين من مخيمي خازر وحسن شام، مرتين أسبوعياً.عودة للحياةواستؤنفت الحياة في الجانب الشرقي من الموصل رغم تعرض بعض المنازل للدمار جراء المعارك. وأعيد فتح المدارس والمحال التجارية وعادت الحركة إلى الشوارع.وعمت الأفراح أحياء الساحل الأيسر من الموصل، وشاركت القيادات العسكرية وقوات الجيش والشرطة، الأربعاء، المواطنين في أفراحهم وجرى رفع أعلام العراق بكثافة لأول مرة في شوارع ومناطق الساحل الأيسر منذ سيطرة داعش على الموصل في العاشر من يونيوعام 2014.وأقامت الجماهير المحتفلة كرنفالات احتفال جماعية ومناطقية بترديد الأهازيج الشعبية والرقصات الفكلورية فيما سارعت بعض المنازل بتقديم وجبات طعام موصلية على امتداد الشوارع.ورغم معالم الخراب والدمار الذي خلفه داعش وآثار معارك التحرير، إلا أن أجواء الفرح طغت على الأهالي وهم يشهدون فرار داعش من مناطق الساحل الأيسر الذي جثم على صدورهم وقيد حرياتهم لأكثر من عامين.معركة الجانب الغربيواستغرقت القوات العراقية ثلاثة أشهر لاستعادة كامل الجانب الشرقي من الموصل إثر معارك شرسة في حين بقيت أعداد كبيرة من المدنيين في منازلهم، وهي تستعد لخوض معركة استعادة الجانب الغربي التي يخشى أن تكون أكثر صعوبة نظراً لضيق الشوارع والتحصينات التي أقامها الإرهابيون في آخر معاقلهم.ومن المتوقع أن يظهر مقاتلو التنظيم قتالاً شرساً لأنهم محصورون في منطقة تزداد انكماشاً لكن الشوارع الضيقة قد تحرمهم أيضاً من أحد أكثر أسلحتهم الفعالة: التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة.وقدرت القوات العراقية عدد المتشددين داخل الموصل بما يتراوح بين 5000 إلى 6000 في بداية المعركة وقالت إن 3300 قتلوا في المعارك.