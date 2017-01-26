صلاح يخطف فوزاً مستحقاً على غانا بكأس أمم أفريقيا

متابعات-فجر:

خطف المنتخب المصري فوزاً مستحقاً على حساب نظيره الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا 2017.

وجاء الهدف المصري الوحيد في المباراة عن طريق محمد صلاح بعدما صوب كرة صاروخية في الدقيقة العاشرة، ليقود الفراعنة نحو الفوز الثاني في البطولة.

وارتفع رصيد مصر بعد الفوز إلى سبع نقاط ليتربع على صدارة المجموعة الرابعة أمام غانا صاحبة المركز الثاني بست نقاط، ثم مالي وأوغندا في المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في دور الثمانية من المسابقة يوم الأحد القادم، في الوقت الذي سيصطدم فيه الفريق الغاني بنظيره الكونغولي.

الشوط الأول

فترة قصيرة من جس النبض بين المنتخبين لم تدم طويلاً، حتى جاءت تصويبة محمد النني في الدقيقة الثالثة من خارج منطقة الجزاء، لتمر فوق عارضة الحارس الغاني.

واستغل محمد صلاح خطأ دفاعي فادح من مينساه على حدود منطقة جزاء غانا، ليمررها نحو عبد الله السعيد الذي حصل على ركلة حرة بعد عرقلته من بوي.

ونجح محمد صلاح في تصويب الركلة الثابتة في الدقيقة العاشرة بشكل رائع في حيث سكنت الشباك الغانية وسط مشاهدة من رزاق برايما حارس النجوم السوداء الذي ظل ثابتاً في موضعه دون حراك.

الهجوم الغاني حاول الاستفاقة بعد الصدمة المصرية المبكرة، إلا أن الدفاع المصري في وجود جبر وحجازي ومن أمامهما النني وحامد حال دون وصول النجوم السوداء لمرمى الحضري.

الاستحواذ عاد من جديد لمصر مع انتصاف الشوط الأول من المباراة، لكن دون خطورة على مرمى غانا، حيث فضل الفراعنة الحفاظ على الكرة في وسط الملعب لتهدئة اللعب.

خطأ دفاعي فادح آخر في الدقيقة 39 من برايما الذي أهدى الكرة لمروان محسن ليصوبها نحو المرمى الخالي مباشرة، لكنها علت العارضة الغانية ليضيع ثاني الأهداف المصرية في اللقاء.

وتعرض أسمواه جيان للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال المباراة ليخرج من الملعب في الدقيقة 40 ليحل جوردان أيو بدلاً منه في تبديل أول للمنتخب الغاني.

وفي الدقيقة 43 جاءت أول فرصة غانية محققة، حول دانييل أمارتي كرة عرضية برأسه داخل منطقة الجزاء المصرية، إلا أنها مرت بجوار قائم الحضري ليضيع هدف التعادل على غانا.

الشوط الثاني

نجح المنتخب الغاني في السيطرة على مجريات النصف الثاني من المباراة بمجرد بدايته، لكن دون تشكيل خطورة على مرمى الحضري مطلقاً.

وحاول المنتخب المصري خطف الاستحواذ بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني إلا أنه جاء سلبياً أيضاً، قبل أن يستعيد النجوم السوداء الاستحواذ السلبي مجدداً.

15 دقيقة مرت من الشوط الثاني دون أي خطورة على كلا المرميين، في ظل تراجع منتخب مصر للدفاع مما أدى إلى إغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى مرمى الحضري.

وفي الدقيقة 62 اخترق جوردان أيو الدفاع المصري ليصبح على مقربة من مرمى الحضري، إلا أن علي جبر نجح في إيقافه بقوة ليطيح بالكرة من أمام المهاجم الغاني.

وفي غارة غانية جديدة، صوب بادو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68، إلا أن عصام الحضري نجح في التصدي لها بصعوبة قبل أن يخرجها جبر بعيداً عن منطقة الجزاء.

ودفع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بمحمود عبد المنعم “كهربا” بدلاً من مروان محسن في الدقيقة 70 من اللقاء، بهدف تنشيط الجبهة الهجومية للفراعنة.

ودخل عمرو وردة إلى أرض الملعب في الدقيقة 75 بدلاً من عبد الله السعيد أيضاً، في الوقت الذي بدأ فيه لاعبو الفريق الغاني في استخدام عنف كبير تجاه الفراعنة.