“زيجمار جابريل” وزيراً جديداً لخارجية ألمانيا

وكالات – فجر

أعلن المكتب الرئاسي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء أن وزير الاقتصاد زيجمار جابريل سيتولى بعد غد الجمعة منصب وزير الخارجية خلفاً لزميله فرانك-فالتر شتاينماير.

وتابع المكتب الرئاسي أن جابريل، نائب المستشارة انجيلا ميركل، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيترك منصبه الحالي كوزير للاقتصاد لوكيلة وزارته بريجيته تسيبريس.

وأشار المكتب إلى أن الرئيس يوأخيم جاوك سيسلم قبل ظهر بعد غد وثائق العزل والتعيين في قصر بيلفو الرئاسي، ما يتيح أداء اليمين الدستورية في أعقاب ذلك في البرلمان (بوندستاج).

ويغادر شتاينماير مجلس الوزراء لترشحه في الثاني عشر من الشهر المقبل عن الائتلاف الحاكم لمنصب رئيس الدولة، أمام الجمعية الاتحادية، ويشار إلى أن فوزه في الاقتراع الذي ستجريه الجمعية بات في حكم المؤكد.