المحكمة تقضي بفسخ عقد زواج بالمدينة لإصابة الزوج بانفصام الشخصية

متابعات – فجر

قضت محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، بفسخ عقد زواج، بعد أن رفعت امرأة دعوى تطالب فيها بفسخ نكاحها من زوجها؛ بعد ملاحظة مرضه النفسي وتصرفاته غير الطبيعية، بالإضافة إلى أنه لم يدخل بها.

وخلال القضية، أقرَّ والد المدعى عليه بإصابة ابنه بمرض انفصام الشخصية، ولم يستطع إحضاره للمحكمة بسبب مرضه، وبسؤال المحكمة له حول توكيل ابنه له أو استخراج صك ولاية، أجاب أن مرض ابنه النفسي يجعله يرفض الخروج من المنزل لأي مكان، ويرفض الدخول للمستشفى أيضاً.

وعدَّت المحكمة المرض عيباً في الزوج يوجب الفسخ، ولا يتحقق معه مقاصد النكاح في الشريعة، ولكون الشريعة جاءت بإزالة الضرر، وجعلت للمدعية حق فسخ نكاحها من المدعى عليه ففسخت نفسها منه.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الابادي المحامي والمستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً، أنه يحق للمرأة فسخ عقد زواجها دون عوض في عدة حالات، كأن يكون هناك ضرر متحقق على هذا العقد يخالف مقاصد الزواج، فمن مقاصد الزواج أن يكون الزواج لبناء المجتمع عبر أسرة تبني هذه الأمة، وليست أسرة منطوية على نفسها تكابد المشكلات.