“مدني حفر الباطن” ينجح في إخراج سيارة سقطت في فناء منزل

متابعات – فجر

أعلن مدني حفر الباطن اليوم الأربعاء إخراج سيارة سقطت في فناء منزل، نتيجة هبوط بركة الصرف الصحي، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.