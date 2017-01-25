بر الشرقية تُدشّن مبادرة “عربات النجاح” لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين

متابعات – فجر

اتجهت جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية للعمل على الحد من الباعة الجائلين في الواجهات البحرية بالمنطقة بالتعاون مع عدة جهات، بعدما أطلقت اليوم مبادرة “عربات النجاح” للأسر المستفيدة من الجمعية للبيع في الأماكن العامة وبشكل رسمي وخاضعة لمتابعة أمانة المنطقة الشرقية وحاصلة تلك العربات التي قدرت تكلفتها ستة الآف ريال على شهادات صحية لكل أسرة لمزاولة البيع والطبخ وبمراقبة مستمرة من جمعية البر والأمانة.

هذا وقد وقعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية ومركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل، اتفاقية لإطلاق “مبادرة عربات النجاح” وذلك ضمن جهود الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للطرفين وهدفهما المشترك المتمثل في تأهيل المستفيدين للدمج بالمجتمع، ومثل الجمعية في توقيع الاتفاقية أمين عام الجمعية سمير العفيصان، ومساعد الزامل من مركز الزامل للمسئولية المجتمعية.

وأوضح سمير العفيصان أمين عام الجمعية، خلال توقيع الاتفاقية بأن جمعية البر بالمنطقة الشرقية جمعية غير ربحية، حصلت على شهادة الايزو 9001-2015، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للأسر المستفيدة من خدماتها وأبناء هذه الأسر، وستنعكس هذه الاتفاقية بشكل إيجابي على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بإيجاد قنوات جديدة ونوافذ للبيع دون الحاجة لمساعدة الجمعية، مبيناً بأن عدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في الوقت الحالي يتجاوز ” 7000 ” أسرة ويختلف أعداد أفرادها من أسرة لأخرى.

وأضاف العفيصان بأن اتفاقية عربات النجاح تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للجمعية التي باركها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة الجمعية بالانتقال بالأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من الرعوية إلى التنموية ، وذلك بإيجاد شراكات مع مختلف القطاع والجهات الحكومية والخاصة لتدريب وتوظيف أبناء تلك الأسر وفتح قنوات بيع مناسبة للأسر المنتجة بالجمعية، وهذا ما تم من خلال مبادرة “عربات النجاح” التي ستبدأ بإطلاق خمس عربات تحتوي على كافة التجهيزات اللازمة من وسائل سلامة وأمان صحي وجودة وتحفظ للأسر خصوصيتها، وتمارس نشاطها من خلال هذه العربات بتقديم الأطعمة والمشروبات بطريقة مأمونة وصحية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوفير كافة الاشتراطات التي تكفل جودة ما يقدم من منتجات، وسيتم تواجد هذه العربات في المواقع العامة كالشواطئ والحدائق والمنتزهات في أماكن محددة بعيدة عن مضايقة الطرقات وحركة السير، مؤكداً بأن الجمعية تلتزم التزام تام بما يتم من اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بتعاون الأسر المستفيدة سواء بالجد في العمل أو بالمحافظة على أوقات الدوام والإنتاجية.

من جهته أوضح مساعد الزامل بأن المجموعة تسعى لدعم المبادرات النوعية وتمكين الأسر، كمبادرة عربات النجاح التي نراهن بحول الله على نجاحها، إيماناً منا بحداثة التجربة وحاجة الأسر لمثل هذه المشاريع التي تدعم منتجاتهم، مبيناً بأن جمعية البر بالمنطقة الشرقية نجحت في تبني الكثير من البرامج المتميزة للاهتمام بالأسر المستفيدة، وفتحت المجال مع القطاع الخاص للتدريب والتوظيف وهذا سيكفل لتلك الأسر عوائد مالية طيبة تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها اليومية، مضيفا بأن المجموعة داعمة لكل مبادرة تفيد كافة شرائح المجتمع، وذلك ضمن التزام مركز خدمة المجتمع بالمجموعة بالدعم والمساندة، ونعمل على زيادة عدد العربات بعد قياس الأثر لهذا المشروع في المستقبل.

فيما أشار يوسف المقرن مساعد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، إلى أن عربات النجاح ستنطلق في مرحلتها الأولى بعد إجراء مفاضلة بين الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك لاختيار الأسر التي ستولى تشغيلها، وتحديد نوعية الأصناف التي ستقدم في هذه العربات، وفقاً لاشتراطات الامانة، مبيناً بأن المبادرة تتضمن أربعة مراحل، كما تم التواصل مع الجهات المصنعة للعربات وتمت مراعاة كافة اشتراطات الأمان والسلامة وتوفير الأجهزة الحديثة في هذه العربات.