أمير المدينة يدشن مشاريع العيص بـ 170 مليون ريال

متابعات – فجر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عددا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة العيص، بلغت قيمتها 170 مليون ريال، شملت مشروعات خدمية بقيمة 70 مليون ريال لإنارة طرق المحافظة وصيانتها ورصفها، بالإضافة لدرء أخطار السيول، وتجميل وتحسين مدخل المحافظة، و إنشاء عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية وبطاقة استيعابية 3810 طالب وطالبة.

كما دشن سموه خلال زيارته لمحافظة العيص مشاريع المياه والصرف الصحي بقيمة 30 مليون ريال، وافتتاح مشروع المبنى الإدري لمديرية المياه بالمحافظة، كما شملت المشاريع مشروع إيصال خدمات الكهرباء للمنازل وتعزيز شبكة الكهرباء بالعيص بقيمة 5.7 مليون ريال.

من جهة أخرى افتتح أمير منطقة المدينة المنورة فرع مكتب العمل بالعيص الذي يقدم خدمات متنوعة للمستفيدين ليكتمل بذلك تواجد منظومة الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها في المحافظة.

وفيما يخص العمل الخيري والشراكة المجتمعية ، افتتح سموه ثلاث جمعيات خيرية بالمحافظة تمثلت في جمعية البر بمركز جراجر، وجمعية البر بمركز المرامية، إضافة لجمعية البر النسائية بالعيص لتواصل تلك الجمعيات تقديم خدماتها الإنسانية للمستفيدين في المحافظة ومراكزها .

وأكد سموه على تضافر الجهود المشتركة لكافة القطاعات الحكومية لخلق بيئة العمل التكاملي سعيا إلى تعزيز الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- في توفير سبل الحياة والعيش الكريم للمواطنين، جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي بمقر محافظة العيص، حاثاً سموه المسئولين على الاهتمام والاستماع للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وخدمتهم بما يمليه عليهم حسهم الوطني و واجبهم الوظيفي.

وقد نوقش في الاجتماع عدد من الموضوعات الخدمية، والعوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وما يتطلع إليه أهالي المحافظة من تحسين لبعض الخدمات في الجوانب الصحية والبلدية وغيرها. والتقى أمير المدينة خلال زيارته لمحافظة العيص بالمشائخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة.

هذا وقد أعلن محافظ العيص على البريكيت عن تبرع سمو أمير المنطقة بمبلغ 400 ألف ريال لاستكمال مشروع ميدان سباق الهجن، دعمآ لهذا الموروث الأصيل.