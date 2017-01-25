توقعات بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة

متابعات – فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، اعتباراً من يوم الخميس، وتستمر حتى السبت؛ ترافقها هطول أمطار رعدية، ونشاط في الرياح يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء: “إن من المتوقع هطول أمطار رعدية من يوم غدٍ الخميس على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ومنطقتي تبوك والمدينة المنورة؛ ومن ثم تؤثر خلال الليل المتأخر وصباح يوم الجمعة على منطقة مكة، والقصيم، والرياض، والشرقية حتى صباح السبت.

وأشار البيان إلى احتمال تساقط الثلوج من صباح يوم السبت على الأجزاء الشمالية: (القريات، وطريف، وعرعر)، ووصول درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة.

وأهابت الأرصاد بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر لحين انتهاء تقلبات الطقس، داعية الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها.