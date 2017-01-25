“واتساب” تجعل مستخدمي “آيفون” يبعثون رسائل حتى لو لم يكونوا متصلين بالإنترنت

متابعات – فجر :

كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري قرر أن يدعم مستخدمي التطبيق عبر نظام تشغيل “آي أو إس” الخاص بهواتف “آيفون” بتقنية جديدة تسمح لهم بإرسال رسائل حتى لو لم يكونوا متصلين بالإنترنت.

وأشارت مصادر من داخل التطبيق المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الخدمة ستساهم في الحفاظ على سرعة المحادثات بين المستخدمين، حتى مع خدمات الإنترنت الضعيفة أو المقطوعة بصورة نهائية، سواء في مترو الأنفاق مثلاً، أو في مكان لا توجد به خدمات إنترنت.

وسيمكن لمستخدمي هواتف “آيفون” إرسال مختلف أنواع الرسائل من دون وجود خدمات إنترنت، ولكنها ستمكنك من الرد على الرسائل عند عودة خدمة الإنترنت لهاتفك مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تطرح “واتساب” الخدمة الجديدة ضمن تحديث جديد ستطرحه الفترة المقبل، سيتم من خلاله إعادة تصميم الشاشة الرئيسية الخاصة بالتطبيق.

كما سيتضمن التحديث أيضاً تمكين المستخدمين من استخدام الذاكرة الداخلية الخاصة بجهازه بصورة أكبر، وستمكّنه من إرسال أكثر من 30 صورة وفيديو في وقت واحد.