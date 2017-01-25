حملات مكافحة التسول بحائل تنجح في القبض علی 52 متسولاً بينهم 31 طفلا

متابعات – فجر :

نجحت الحملات المكثفة التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل لمكافحة التسول بالتعاون مع الجهات الأمنية مؤخرا في القبض على 52 متسولًا , منهم 31 طفلاً كما ضبطت الفرق المتواجدة بالميدان مبلغ 4805 ريالات تم تحويلها للجمعية الخيرية بمدينة حائل.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العيّاد أن الحملة تهدف للحد من هذه الظاهرة ودراسة أسباب تسولهم من قِبل فرق متخصصة بلجنة مكافحة التسول التابعة لفرع الوزارة بحائل التي دُعمت بعدد من الكوادر لأداء أدوارها بالوجه المطلوب, مشيراً إلى أن تعاطف المجتمع معهم أسهم في انتشار هذه الظاهرة.

وأكد العيّاد أن الحملة مستمرة للحد من ظاهرة التسول بعد انتشارها في الطرقات والميادين العامة ومحطات الوقود وأمام أبواب الجوامع، مضيفاً أن المقبوض عليهم تمت إحالتهم للجهات المختصة، وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية لتحقيق كل ما من شأنه خدمةً المجتمع ونشر الوعي بين المواطنين في المجالات المتعددة.