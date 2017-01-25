كوتينيو يوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول

متابعات – فجر :

وقع لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو (24 عاما) اليوم الأربعاء عقدا جديدا طويل المدى مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يعلن ليفربول عن تفاصيل العقد واكتفى في بيانه بالتأكيد على أن العقد الجديد يسري بداية من أول يوليو المقبل.

وفي المقابل، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إلى أن مدة العقد خمس سنوات وأن اللاعب سيحصل بمقتضاه على 150 ألف جنيه إسترليني (188 ألف دولار) أسبوعيا ليصبح الأعلى راتبا في النادي.

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن كوتينيو يرغب في البقاء مع الفريق والمساهمة في بناء وتطوير الأداء وهو ما دفعه لتوقيع عقد جديد. وأضاف : “يدرك كوتينيو أنه يستطيع تحقيق أحلامه وطموحاته هنا في ليفربول”.

وسجل كوتينيو 34 هدفا في 163 مباراة خاضها مع ليفربول منذ أن انضم لصفوف الفريق في يناير 2013 قادما من انتر ميلان الإيطالي.

وتعافى اللاعب مؤخرا من إصابة في الكاحل وسجل ستة أهداف لليفربول في 14 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم.

وقال كوتينيو :”أشعر بسعادة طاغية لتوقيع عقد جديد ، إنه نادي أعشقه وأمتن له كثيرا. تجديد العقد معه يؤكد سعادتي هنا. سأجتهد بشكل أكبر لأكون على قدر التوقعات المنتظرة مني”.