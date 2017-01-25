خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح «الجنادرية 31»

متابعات – فجر :

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – الأربعاء الرابع من شهر جماد الأولى حفل افتتاح المهرجان الوطني الحادي والثلاثين للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني والذي يتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

صرح بذلك نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي رعاه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في وزارة الحرس الوطني بالرياض ظهر اليوم، حيث سلط فيه الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان، وبحضور السفير نصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية.

وأكد التويجري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمهرجان وأنشطته والذي يحظى منذ انطلاقته بدعمه ورعايته وحرصه على تطوره، وأنه مع المغفور له بأذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤمنين برسالة المهرجان الوطنية في تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم وعقيدتهم السمحة ومبادئ الإسلام الخالدة.

ونوه التويجري بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني لتراث والثقافة في الإشراف المباشر والمتابعة على لجان المهرجان ووضع سياسته وإستراتيجيته التراثية والثقافية والتنظيمية وتذليل كافة العقبات والصعوبات لكي يحقق المهرجان تطلعات كل محب وعاشق لتراث وثقافة هذا الوطن.

ورحب نائب وزير الحرس الوطني بسفير جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبالحضور، ومتطلعا إلى أن تكون مشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة – ضيف شرف المهرجان لهذا العام – مشاركة فاعلة سواء كان في جناحهم الذي سيقام على ارض المهرجان أو الحوارات الثقافية التي ستجرى بين عدد من المثقفين السعوديين والمصريين وكذلك المثقفين من كل دول العالم الذين يشاركون في الفعالية الثقافية.

وأشاد التويجري بالشراكة العميقة والحقيقية بين المهرجان والإعلام لكون المهرجان في حد ذاته رسالة إعلامية مثل ما هو رسالة ثقافية وفكرية.

وهنأ التويجري كلا من د. أحمد محمد علي ود. عبدالرحمن الشبيلي والأستاذة صفيه بنت سعيد بن زقر الشخصيات المكرمة لهذ العام ومنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لريادتهم وجهودهم كل في مجاله وما أسدوه لوطنهم من جهد وإبداع.

من جانبه أعرب السفير ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد ولسمو وزير الحرس الوطني على استضافة جمهورية مصر العربية ضيف شرف للمهرجان بدورته الـ (31).

وأوضح السفير المصري أن جناح مصر في قرية الجنادرية والذي يبلغ مساحته حوالي 2500 متر مربع .. تم تقسيمها إلى 20 جناح يضم العديد من المعارض والأجنحة، وأضاف السفير المصري أن هناك مشاركة بمجموعة من الكتب من إصدارات العديد من الهيئات الحكومية ، كما ستشارك بعدد 88 عمل فني تابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ، وأشار السفير إلى أن هناك العديد من العروض الفنية والتي ستقدم على المسرح المخصص للجناح المصري.

عقب ذلك دشن نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري تطبيق الجنادرية لخدمة زوار المهرجان وذلك بتسهيل وصولهم إلى الأجنحة والمواقع التي يرغبون بها، إضافة الى عرض كافة الخدمات والمرافق والفعاليات المقامة من خلال التطبيق، وكذلك عرض جميع فعاليات البرنامج الثقافي وأماكن وأوقات انعقادها.