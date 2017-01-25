الابتزاز عبر فيسبوك يتصدر الجرائم الإلكترونية سودانيًّا

متابعات – فجر :

بالرغم من جهود الحكومات في التحذير من الجرائم الإلكترونية إلا أن الابتزاز المادي والجنسي المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، لا يزال منتشراً في عدة دول.

وكشفت دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في السودان لغز أخطر عملية احتيال عن طريق الزواج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما باتت الجريمة الأولى والغريبة التي شهدتها سجلات الإدارة.

وأوضح مدير الدائرة العميد ياسر محمد أحمد في تصريحات صحفية أن إدارته تلقت بلاغاً من مواطن عن عملية احتيال تعرض لها عبر فيسبوك من خلال علاقة بدأت بصداقة عادية استمرت عامين، وتطورت إلى علاقة عاطفية قادت المجني عليه إلى الوقوع في براثن شبكة احتيال.

وقالت الشرطة “أنهينا البلاغ قبل أيام قليلة والمتهمة فرت بأموال طائلة”، ولم تدل بمزيد من التفاصيل عن الواقعة.