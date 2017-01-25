فجر أعلنتها سابقاً العويس أهلاوي

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

وقع قبل قليل حارس مرمى نادي الشباب عقد إنتقاله لنادي الأهلي بعقد لمدة خمسة مواسم في صفقة تجاوزت الخمسين مليون ريال وقد سبق لصحيفة فجر أن أعلنت عن إنتقال العويس للأهلي

“العويس” أهلاوياً لثلاث مواسم.