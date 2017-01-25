الشرطة العسكرية بقوات الطوارئ تكريم منسوبيها المتقاعدين والمتميزين في المهام الأمنية

متابعات-فجر:

أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة معالي الفريق خالد بن قرار الحربي ان التضحيات البطولية التي قدمها ضباط وافراد قوات الطوارئ الخاصة واظهار الشجاعة في التصدي للجماعات الارهابية والضربات الاستباقية مصدر فخر واعتزاز للوطن وهذا يلزم الجميع من منسوبي القوات الوقوف من زملائهم في جميع المناسبات وخاصة تكريمهم في نهاية الخدمة بعد ان قدموا الكثير من الاعمال الجليلة اثناء تواجدهم على رأس العمل مؤكدا خلال رعايته لحفل المتقاعدين من قوة الشرطة العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة ، ان ذلك من نهج القيادة وعلى وجه الخصوص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي عودنا دوما الوقوف مع رجال الأمن في الأفراح والاتراح .

وكان قائد قوات الطوارئ الخاصة معالي الفريق خالد بن قرار الحربي قد رعى حفل المتقاعدين والمتميزين في موسم الحج الفائت بحضور نائبة اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي ، وعددآ من مساعديه ، وضباط وأفراد “الطوارئ” . ، حيث أقيم حفل خطابي بمقر القوة في الوشم بدء بالقرآن الكريم ، ثم كلمة المحتفى بهم ألقاها رئيس رقباء حاصل بن محمد الأسمري ، معلنا عن سعادته بتكريمه وزملاؤه من قائد قوات الطوارئ الخاصة ، وموجهآ رسالة للمتقاعدين بفرصة إكتشاف أنفسهم من جديد ،وإطلاق الطاقات الكامنة التي قيدتها واجبات الوظيفة ن اثناء عملهم ، مؤكدا انهم طوال عملهم استفادوا من خبرات زملاء سابقين وكذلك ضباط وافراد قوات الطوارئ الخاصة بما يعود بالنفع على الجميع وخاصة على أمن الوطن والتصدي للعناصر الإرهابية في ظل توجيهات القيادة الحكيمة .

بعد ذلك القى قائد قوة الشرطة العسكرية العميد مظلي خالد بن عبدالله الزاحم كلمة قال فيها : إنها لمناسبة كريمة يفوح من عبقها الوفاء لرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه في البذل والولاء للوطن وقيادته وأهله ومقدراته لترسيخ الأمن والأمان من خلال أدوار حيوية ومهام عديدة ، أخلصوا فيها طوال خدمتهم بقوة الشرطة العسكرية ، وكانوا مثالآ مشرفآ لرجال الأمن الأوفياء الذين يقدمون ويبذلون ويجسدون الإنطباع الحسن عن الأمن ورجاله.

ثم تقدم الفريق الركن خالد بن قرار الحربي إلى منصة التكريم محتضنآ أبناء المتقاعدين ومقدمآ لهم الهدايا العينية ، ومكرمآ في الوقت ذاته آبائهم الذين خدموا عقودا ثلاثة بكل بسالة وإخلاص وتفاني .

كما كرم الفريق الحربي المتميزين من منسوبي قوة الشرطة العسكرية في أثناء مشاركتهم بموسم الحج الماضي ، مقدرآ مساهمتهم الجليلة في إنجاح الموسم بمعية “الطوارئ” والجهات الأمنية الأخرى والإعلاميين الذي كانت لهم مساهمات إعلامية في خدمة قوات الطوارئ الخاصة .



