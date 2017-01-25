“العمل والتنمية الاجتماعية” تتعامل مع 8 آلاف بلاغ عبر “معاً للرصد” في شهرين.. والرياض تتصدر بـ3300 بلاغ

متابعات-فجر:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تلقيها 8086 بلاغاً عبر تطبيق “معاً للرصد”، وذلك خلال ما يقارب الـ60 يوماً منذ انطلاقه.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن هذا الرقم يعكس استشعار العملاء لأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل، وتصحيح مكامن الخلل فيه.

وأكد الفالح أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق “معاً للرصد” يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في ضبط المخالفين، وجعل سوق العمل السعودي بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أبان وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات بـ 3318 بلاغاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2397 بلاغاً، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 944 بلاغاً، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 348 بلاغًا.

وحلت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ 273 بلاغاً، تلتها منطقة عسير بـ 196 بلاغاً، فمنطقة تبوك بـ 162 بلاغاً، بينما جاءت منطقة القصيم في المرتبة الثامنة بـ 129 بلاغاً، ومنطقة الباحة بـ 96 بلاغاً، والحدود الشمالية بـ 89 بلاغاً، والجوف بـ 69 بلاغاً، ثم منطقة نجران بـ 39 بلاغاً، وأخيراً منطقة حائل بـ 26 بلاغاً.

وفي هذا الصدد، دعا الفالح عملاء الوزارة للتعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص عبر تطبيق “معاً للرصد”، مشيراً إلى أن الوزارة أتاحت في المرحلة الأولى الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، وتشمل: مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة.

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