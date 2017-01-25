القبض على مقيم عربي ووافدةٍ لترويجهما مستحضرات طبية غير مرخصة

متابعات -فجر

تمكنت شرطة محافظة الرس من ضبط مقيمٍ عربي ووافدةٍ من جنسيةٍ آسيوية على إثر اتهامهما ببيع وترويج أدويةٍ ومستحضراتٍ طبية ومنشطاتٍ جنسيةٍ غير مرخصة .

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني ان فرق البحث والتحري تمكنت من رصد مقيمٍ عربي ووافدةٍ من جنسيةٍ آسيوية إثر اتهامهما ببيع وترويج أدويةٍ ومستحضراتٍ طبية ومنشطاتٍ جنسيةٍ غير مرخصة وتم القبض عليهما في كمينٍ محكم وبحوزتهما تلك الأدوية والعقاقير .

وأضاف أنه تم إيداعهما التوقيف وإحالتهما لهيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لهما بحسب الإختصاص .