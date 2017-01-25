هزة أرضية على بُعد 150 كم من الليث

متابعات -فجر

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر.

واضافت الهيئة أن الهزة وقعت الهزة على بُعد 150 كم عن الليث، وبلغت قوتها 3.2 ريختر.