ضبط 51 مخالفاً ووافدا لامتهانهم تهريب القات في جازان

متابعات -فجر

تمكنت شرطة جازان ممثلة في شرطة جبال الحشر ودوريات أمن الطرق، من ضبط 51 مخالفاً، وضبطت وافداً يمتهن تهريب القات برفقة عدد من النساء.

وقالت مصادر في تفاصيل العملية التي شملت المواقع الوعرة والمشبوهة التي يتخذ منها المخالفون أوكاراً للتخفي عن أعين رجال اﻷمن، أنه تمت مداهمة أوكارهم، وهو ما أسفر عن ضبط 51 مخالفاً من جنسيات مختلفة أغلبهم من الجنسيات اﻹفريقية.

كما تمكنت إحدى دوريات أمن الطرق في عملية أخرى من ضبط أحد المهربين حاول التمويه على رجال اﻷمن بإخفاء 325 حزمة من القات المحظور وسط مجموعة من النساء المرافقات له، باﻹضافة لضبط مركبة من نوع “يوكن” يستقلها شاب ثلاثيني عُثر بحوزته على 119 حزمة من القات، وكذلك اﻹطاحة بمواطن وزوجته بحوزتهما 29 حزمة من القات المحظور ومسدس غير مصرح به.