إصابة 5 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بجدة

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أصيب 5 أشخاص أثر حادث تصادم بين سياره ونيت داتسون ارتطمت من خلف سيارة تابعة للنظافه ،نتيجة السرعة الزائدة

تلقت عمليات هيئة الهلال الاحمر بمحافظة جده بلاغاً عن حادث تصادم الساعه شرق كبري بريمان امام محطة هدى الشام على سياره ونيت داتسون ارتطمت من خلف سيارة تابعة للنظافه و أسفر الحادث عن 5 اصابات جميعهم داخل السياره الونيت نتيجة للسرعه الزائده وعدم ترك المسافه الكافيه .

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة الاستاذ عبد الله احمد ابوزيد، أن ثلاث فرق إسعافية بالاضافة الى فرقة استجابة متقدمه باشرت موقع الحادث ، حيث كان المصابين محتجزين داخل السياره وشارك في الموقع فرق الانقاذ من الدفاع المدني لفك الاحتجاز عن المصابين ، حيث تم بتقديم العنايه الطبيه والاسعافيه للمصابين من قبل الفرق الاسعافيه ونقلت الاصابات الى اصابه خطيره الى مستشفى الجدعاني و 4 اصابات الى مستشفى الملك فهد العام ، وقد حضر للموقع رئيس القيادة الميدانيه بمحافظة جده نايف صالح الدوقي .

و يحيط المتحدث الرسمي على جميع قائدي المركبات باخذ الحيطه والحذر والالتزام بانظمة المرور ووسائل السلامه كما يتمنا للجميع السلامة .