بالفيديو.. المفتي يقترح على المرور إعفاء السائقين المثاليين من تسديد رسوم تجديد الرخصة

متابعات -فجر

قام مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ،بتقديم اقتراح على الإدارة العامة للمرور وضع حوافز لتشجيع السائقين على القيادة بشكل مثالي بعيداً عن التهور؛ وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية والتجاوزات التي تحدث على الطرق.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “نور على الدرب” عبر “إذاعة القرآن الكريم”، حيث قال إنه يود لو أن المرور يعلن أن مَن مضى عليه سنة لم يرتكب فيها حادثاً، يعفى من تسديد رسوم تجديد الرخصة، وتسقط عنه المخالفات، مشيراً إلى أن ذلك ربما يكون حافزاً لبقية السائقين على الالتزام وعدم التهور.

واوضح المفتي أن الطرق والشوارع في المملكة جيدة ومتسعة ومصممة على أرقى المستويات والمواصفات وخالية من العيوب ولا ينكر ذلك إلا جاحد، مبيناً أن العيب في أنفسنا بمحاولتنا التلاعب والتحايل على أنظمة المرور، مناشداً قائدي المركبات بالتزام الأنظمة المرورية أثناء القيادة.