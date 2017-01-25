مختص عقاري: أنخفاض سعر الأراضي في الرياض بنحو 40%

متابعات -فجر

أكد مختص في مجال بيع وشراء العقارات إنخفاض أسعار الأراضي في العاصمة الرياض بشكل ملموس، موضحاً أن سعر المتر المربع الذي كان في مخططات معينة بنحو 1000 ريال أصبح بنحو 600 ريال فقط.

وكتب العقاري عسكر سلطان الميموني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن سعر المتر الواحد في غرب الرياض قائلاً: “سبق أن تم بيع المتر الواحد في لبن بـ ١٠٥٥ ريالاً، واليوم من ٦٦٦ إلى ٧٧٧ للمتر”.

ووجه الميموني مَن يرغب في شراء منزل وهو غير مضطر بتأجيل الأمر حالياً، مؤكداً أن أسعار العقارات في مسار هابط ولم تصل للقاع.

يذكر أن هيئة الإحصاء قد كشفت في تقرير لها عن تراجع مستوى أسعار العقارات في المملكة لعام 2016م مقارنة بـ 2015 و2014