اعتداء طالب على سيارة معلم بعنيزة بسبب ملخص المادة

متابعات -فجر

اقدم طالب من جنسية عربية على التعدى وتحطيم زجاج سيارة معلم الفيزياء في مجمع الفخارية الثانوي بعنيزة، وذلك ببسب عدم إعطائه ملخصا للمادة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم إدارة تعليم عنيزة عبدالرحمن الجاسر ، إن سيارة المعلم تعرضت للاعتداء من طالب بالمجمع، حيث قام بتكسير زجاجها، بسبب عدم تلخيص المنهج في الاختبار، مشيرا إلى أن تلخيص المنهج يخالف الأنظمة. وأضاف أنه تم تحرير محضر، وإبلاغ الشرطة، وإشعار ولي أمر الطالب عن فعلته، بحسب الوطن.

واضاف المحامي عبدالكريم القاضي ، أن ما فعله الطالب محرم، تنقسم فيه الحقوق إلى شقين، الأول يتعلق بالحق الخاص، والثاني يتعلق بالحق العام، مؤكدا أن الدولة قامت بحماية ذلك تماما في نظام الحكم حيث نصت المادة 26 على “أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية” ،مضيفا أن تصرف الطالب يستوجب التوقيف.