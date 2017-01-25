فوائد” فيتامين E ” للبشرة والشعر

متابعات-فجر :

فيتامين هـ ينتمي فيتامين هـ إلى مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويتواجد في الغذاء بشكل طبيعي، ومن أهمّ مصادره: البيض، والزيوت النباتيّة مثل زيت الزيتون، وزيت عباد الشمس، ويمكن أن يتواجد على شكل مكمّلات غذائية. يعتبر فيتامين هـ من مضادّات الأكسدة الطبيعيّة، وهو يعمل على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ومرض السرطان عن طريق منع أكسدة الخلايا ومحاربة تكوّن الجذور الحرة. يمنع فيتامين هـ ظهور التجاعيد المبكّرة ، وظهورالشيب المبكّر، ويدخل في تحضير العديد من المستحضرات التجميلية. أهمية فيتامين هـ للشعر ينشّط فيتامين هـ نموّ الشعيرات الدموية في فروة الرأس، ممّا يعزّز تدفّق الدم إلى فروة الرأس، ويحسّن بذلك نمو الشعر. يمنع ظهور الشيب المبكّر. يقوي بصيلات الشعر، ويعطي الشعر مظهراً لامعاً، ويمنع تساقطه. يرطّب فروة الرأس ويمنع جفافه. يمنع تقصّف الشعر. أهميّة فيتامين هـ للصحة يمنع ظهور علامات التمدّد الناتجة عن التغير في الوزن، ويعالج الكدمات التي يتعرّض لها الجسم ويزيل آثارها. يساعد في علاج الحروق، وفي تهدئة الألم عن طريق وضع زيت فيتامين هـ على مكان الإصابة. يحمي من الإصابة بسرطان الجلد، وذلك بمزج واقي الشمس مع زيت فيتامين هـ، ووضعه على البشرة قبل التعرّض لأشعة الشمس. يساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما. يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة وتصلب الشرايين. أهميّة فيتامين هـ للبشرة يرطّب البشرة، ويحمي الجلد من التقرّحات، ويمكن استعماله على الشفاه. يقوّي جهاز المناعة عن طريق محاربة تكوّن الجذور الحرة. يحفز إنتاج الكولاجين الذي يزيد من مرونة البشرة ويمنع ظهور التجاعيد. يدخل في كريمات العناية بالبشرة؛ لأنّه يمنح البشرة النضارة ويجدّد الخلايا. يمنع إنتاج الميلانين الّذي يسبّب ظهور البقع البنية، والتصبغات في البشرة. مصادر فيتامين هـ يمكن الحصول على فيتامين هـ من الغذاء أو المكمّلات الغذائية، ويمكن تناول مجموعة من المصادر الغذائية للحصول على الاحتياج اليومي لفيتامين هـ ، وأهمّ مصادر الزيوت: زيت الزيتون، وزيت عباد الشمس، وزيت القرطم، وزيت جنين بذرة القمح، والمكسّرات مثل البندق، واللوز، والجوز، والخضروات الورقيّة مثل السبانخ والبروكلي. وهناك بعض أنواع الأطعمة المضاف إليها فيتامين هـ مثل حبوب الإفطار، والعصائر، والزبدة. ويجب قراءة الملصقات الموجودة على الأنواع المختلفة من الأطعمة للتأكّد من محتواها من فيتامين هـ، وفي حالة عدم الحصول على كميّة كافية من هذا الفيتامين من الغذاء ينصح بتناول فيتامين هـ على شكل أقراص، ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً لمعرفة مدى الحاجة لتناول فيتامين هـ، أو لمعرفة إذا كان هناك ضرر من تناول الفيتامينات مع أنواع الأدوية الأخرى مثل الأدوية التي تُعطى لمرضى السرطان.