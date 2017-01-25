مصر.. مقتل 5 تكفيريين وضبط آخرين بمداهمة أمنية ب “شمال سيناء”

متابعات-فجر :

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، نجاح عناصر الجيش الثالث الميداني في تدمير بؤرتين إرهابيتين للعناصر التكفيرية، ومقتل وإصابة 5 تكفيريين وضبط 11 آخرين.

وقال الرفاعي، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء أمس الثلاثاء، إنه “استمراراً لجهود القوات المسلحة في ملاحقة العناصر الإرهابية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بوسط سيناء بالتعاون مع القوات الجوية من استهداف وتدمير بؤرتين إرهابيتين شديدتي الخطورة للعناصر التكفيرية”.

وأضاف الرفاعي أن “العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة تكفيريين وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى إلقاء القبض على أحد عشر فرد تكفيري وتدمير مخزن يحتوى على مواد متفجرة وأربع عشش وثلاث عربات دفع رباعي وثلاث دراجات بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية”.