غامبيا.. إلغاء حالة الطوارئ قبل تسليم السلطة ل ” بارو”

متابعات-فجر :

ألغت الجمعية الوطنية في غامبيا أمس، حالة الطوارئ التي كان قد أعلنها الرئيس السابق يحيى جامع في محاولة للبقاء في السلطة. وتأتي هذه الخطوة قبل فترة وجيزة من العودة المتوقعة للرئيس أداما بارو إلى غامبيا من السنغال، حيث فر إلى هناك لأسباب أمنية. وتؤمن قوات من غربي أفريقيا العاصمة بانغول استعداداً لوصول بارو. وحكم جامع، جامبيا الواقعة في غربي أفريقيا لمدة 22 عاماً بقبضة من حديد. وتسبب في حالة من الجمود السياسي على مدار أسابيع في البلاد، عندما رفض التنحي بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع الشهر الماضي، أمام بارو. وتوجه جامع إلى غينيا الاستوائية يوم السبت الماضي بعد أسابيع من الضغط من جانب زعماء دول غربي أفريقيا عليه للتنحي .