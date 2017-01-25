وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الاثنين، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن تحرير الساحل الشرقي لمدينة الموصل بشكل كامل، مؤكدة أنه لم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة.

لكن قيادة العمليات المشتركة، نفت ذلك، مؤكدة أن القطعات ما تزال مستمرة بتحرير ما تبقى من الجزء الشرقي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول: “فيما يخص العمليات العسكرية في المرحلة الثانية لا تزال القطعات مستمرة بعملية تحرير ما تبقى من تحرير الجزء الشرقي”.

وأضاف المتحدث أن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الأولى واللواء 71 من الفرقة 15 اقتحمت آخر معاقل عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة الرشيدية وبيسان، فيما تمت السيطرة وتحرير الجزء الشمالي من منطقة الرشيدية”.

ومن جهة أخرى، نقل التلفزيون عن العبادي قوله إن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بعثت رسائل لبغداد تعرض زيادة المساعدة للعراق.

وجعل ترامب الحرب ضد “داعش” أولوية بالنسبة لإدارته، ويقدم تحالف تقوده الولايات المتحدة بالفعل دعما مهما لمعركة الموصل.

وأطلقت القوات العراقية عملية تحرير الموصل في أكتوبر الماضي، بعد أكثر من عامين من سقوطها في قبضة “داعش”، ضمن عملية واسعة للتنظيم سيطر خلالها على مساحات كبيرة في سوريا والعراق.