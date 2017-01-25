“الرئاسة الفلسطينية” تدين قرار بناء 2500 وحدة استيطانية

واس-فجر :

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم أن قرار المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر استخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض وستكون له عواقب.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات له ” إن القرار سيعيق أية محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، وسيعزز التطرف والإرهاب، وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام”.

وأشار إلى أن القرار يشكل تحديًا واستفزازا واستخفافًا بالعالم العربي والمجتمع الدولي، حيث يتطلب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي.

الجدير بالذكر أن ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، صادقت يوم الأحد الماضي على مخطط لبناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.