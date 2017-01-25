كأس الأمم الأفريقية..المغرب تتأهل إلى دور الثمانية بالفوز على ” كوت ديفوار” حامل اللقب

متابعات-فجر :

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية، لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب فوزه الغالي والثمين على كوت ديفوار حاملة اللقب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويدين أسوط الآطلسي بهذا الفوز الغالي، إلى اللاعب رشيد العليوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 اثر تسديدة رائعة سكنت شباك أفيال ساحل العاج.

بهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف الكونغو الديمقراطية المتصدرة برصيد 7 نقاط، فيما توقف رصيد كوت ديفوار عند نقطتين في المركز الثالث.