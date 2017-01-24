“الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً بمنطقة الأربعين ب” الجبهة الشمالية “

واس-فجر :

حققت القوات المسلحة اليمنية بمحافظة تعز تقدماً في منطقة الأربعين بالجبهة الشمالية اليوم، إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأوضح قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي العقيد معاذ الياسري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات لاتزال مستمرة وعنيفة في منطقة الأربعين بعد تقدم أبطال الجيش والسيطرة على محطة الكهرباء وجولة الأربعين ومقتل أكثر من 6 من عناصر المليشيا وإصابة العشرات.

وأكد أن المعركة مستمرة حتى تحرير محيط شارع الأربعين والاتجاه نحو وادي جديد والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش وإصابة خمسة أخرين.