مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية إغاثية شرقي إيطاليا

متابعات-فجر :

تحطمت مروحية إسعاف إيطالية في مقاطعة أبروتسو، شرقي إيطاليا، ما أسفر عن مصرع كامل طاقمها وعددهم ستة أشخاص.

ونقل التلفزيون الحكومي عن الشرطة المحلية، أن المروحية سقطت من على ارتفاع 600 متر، بعدما اختفت من رادار مدينة لاكويلا(عاصمة مقاطعة أبروتسو).

وكان قائد المروحية التي كانت تقوم بأعمال الإغاثة في المنطقة التي تعرضت لهزات أرضية شديدة في الأشهر الماضية وانهيارات ثلجية مدمرة، قد أطلق نداء استغاثة قبل السقوط بدقائق، حينما كانت المروحية على ارتفاع 600 متر، بحسب المصدر نفسه.

ولم تستطع مركبات الانقاذ الوصول إلى مكان حطام الطائرة بسبب وعورة المنطقة، وكثافة الضباب وارتفاع مستوى الثلوج، حيث تمت عملية التعرف على نقطة تواجد المروحية من خلال استخدام الأشعة تحت الحمراء.

ورجّحت الشرطة المحلية أن يكون سبب سقوط المروحية عائد إلى كثافة الضباب الذي يعيق حركة الملاحة في المنطقة.