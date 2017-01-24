بالصور.. إغلاق معمل مخالف بالدمام يقوم بتزوير منتج محلي “فلاش” إلى منتج أمريكي الصنع

متابعات-فجر :

أغلقت وزارة التجارة اليوم (الثلاثاء)، معملًا مخالفًا في الدمام، وضبطت كمية ضخمة من المنظفات وعبواتها المغشوشة، المصنعة محليًا والتي تزور بعلامات تجارية مستوردة.

وأوضحت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة قد قامت بإغلاق المعمل المخالف، حيث ‏ضبط المفتشون الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع والغش، إضافة إلى كميات كبيرة من العبوات المخالفة لمنتج التنظيف نوع “فلاش” وهو مصنع محليًا، فيما وضع عليه ملصق بأنه صنع “أمريكي”.

وتحفظت الفرق على العمالة المخالفة لدى الجهات ‏الأمنية، التي شاركت في عملية الضبط، وتم استدعاء صاحب الموقع، لسؤاله، لعدم وجود ترخيص مصنعي، ولإكمال ‏الإجراءات النظامية.‏

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ونشرت الوزارة على حسابها في تويتر صورًا لعملية الضبط والإغلاق ‏للمعمل، وكذلك للأدوات المعملية المستخدمة في مراحل التصنيع، والتعبئة والتغليف والتوزيع.‏