تحديث “واتس اب” الجديد يتيح العديد من المزايا والخصائص

متابعات-فجر :

حصل تطبيق واتس اب على تحديث جديد حمل معه عددًا من الخصائص والمزايا التي طال انتظارها.

ويحمل الإصدار الجديد رقم2.17.1. للأجهزة العاملة بنظام iOS ويتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل عند عدم توفر اتصال بشبكة الإنترنت، بحيث يتم جدولة الرسائل ليتم إرسالها لدى معاودة الاتصال مجددًا بالإنترنت.

كما بات بإمكان مستخدمي واتس اب الآن إرسال حتى 30 صورة أو فيديو في آن معًا، الأمر الذي شكل حاجة أساسية للكثير من المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، عملت واتس اب على إعادة تصميم الشاشة المخصصة لتخزين البينات على الجهاز Storage Usage لتتيح إمكانية إدارة مساحة التخزين على الجهاز عن طريق حذف أنواع محددة من الملفات مثل الفيديوهات أو من “محادثات محددة”.