رئيس مجلس النواب يدعو “ترامب” لإلقاء خطاب في الكونغرس

متابعات-فجر :

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس يوم 28 فبراير المقبل. وقد اعتاد رؤوساء الولايات المتحدة الظهور، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لإلقاء خطاب سنوي عن حالة الأمة، يعرف باسم “خطاب حالة الاتحاد”.وكتب رايان في رسالة إلى ترامب اليوم الثلاثاء: “لدينا فرصة فريدة، مع هذه الحكومة الجمهورية الجديدة الموحدة، لتحقيق نتائج لهذا البلد”.واضاف رايان: “سيمنح هذا الخطاب الشعب وممثليه فرصة الاستماع مباشرة منكم، عن جدول أعمالكم للتصدي للتحديات الخطيرة التي نواجهها في الداخل والخارج”.