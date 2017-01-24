مصر.. تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بشمال سيناء

متابعات-فجر :

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بمد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 30 يناير الجاري. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش حتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.وبحكم القرار، يحظر التجوال طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى مدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى 5 صباحاً من نفس اليوم.وكان السيسي أصدر قراراً، في أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جندياً.ويسود التوتر شبه جزيرة سيناء التي تشهد هجمات مكثفة من جماعات تكفيرية مسلحة ضد قوات الجيش المصري والشرطة، منذ عزل الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي في يوليو 2013.ويشن الجيش المصري بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في سيناء لضبط الإرهابيين.