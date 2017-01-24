“العراق”.. مقتل 17 من عناصر تنظيم” داعش “الإرهابي غربي صلاح الدين

متابعات-فجر :

أعلنت “كتائب جند الإمام” إحدى فصائل الحشد الشعبي، تدمير أربع سيارات ملغمة تابعة لتنظيم داعش وقتل 17 عنصراً من التنظيم، خلال عمليات تحرير جزيرة السكريات شمال غربي محافظة صلاح الدين التي انطلقت اليوم الثلاثاء”. وقال القيادي في الكتائب حسين الأسدي، إن “عمليات تحرير جزيرة السكريات شمال غرب صلاح الدين بدأت منذ الفجر بمشاركة قوات الحشد الشعبي المتمثلة بفصائل سرايا الشهيد الصدر وحركة النجباء وكتائب جند الإمام”.

وأضاف الأسدي، أن “العمليات انطلقت من محورين، الأول بدأ من منطقة دور الـ600 قرب مصفى بيجي واتجه نحو الجزيرة وصولا لقرية المالحة، وقطعت قوات جند الإمام 14 كيلو متر ولم يتبقى لها سوى كيلو متر واحد وينتهي الواجب المسنود لها”.وأشار الأسدي إلى أن “المحور الثاني المسنود لقوات الشهيد الصدر والنجباء المنطلق من شمال بيجي قطع أكثر من 15 كيلو متر والمتبقي أقل من 4 كيلو فقط”. وأكد أنه “تم تدمير أربع سيارات ملغمة وقتل أكثر من 17 عنصراً من داعش، إضافةً إلى ضبط ذخائر وأسلحة متنوعة الأحجام والأنواع حتى هذه اللحظة”، لافتاً إلى “تسجيل حضور لافت ومميز لطيران الجيش وتدخل في عدة مواقف شهدت قتالاً عنيفاً بين القوات المتقدمة وداعش”. وتابع أن “العملية تهدف لدفع تنظيم داعش إلى أكثر من عشرين كيلو متر عن طريق موصل بيجي غرب صلاح الدين وحماية الأرتال المتوجهة إلى قاطع عمليات الموصل”، مبيناً أن “العملية حققت نجاحاً كبيراً واقتربت من نهايتها”.