الجيش اليمني وقوات التحالف يكثف من غاراته على ميناء “المخا”

متابعات-فجر :

تزايدت وتيرة المعارك العنيفة اليوم الثلاثاء، بين قوات الشرعية من جهة، والانقلابيين من جهة أخرى، جنوب وشرق مدينة المخا اليمنية. وقال مصدر عسكري، إن المواجهات توسعت قرب بوابة الميناء، فيما تقدمت مدرعات ودبابات التحالف باتجاه المجمع الحكومي شرقي المدينة، في ظل اشتداد القصف بين الطرفين. يأتي تقدم القوات الحكومية بعد نزع الفرق الهندسية عشرات الألغام التي زرعها الحوثيون قرب المواقع الهامة على أطراف المدينة، وتمركز عدد من قناصتهم فوق مبان حكومية وسكنية. من جانبها، شددت مقاتلات وبوارج التحالف العربي قصفها على مواقع الحوثيين في المحجر القديم والجديد والمجمع الحكومي ومعسكر القطاع الساحلي.وكانت أعلنت قوات الشرعية سيطرتها بشكل كامل على ميناء المخا الاستراتيجي أمس الإثنين.