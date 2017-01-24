البنوك السعودية تؤكد سلامة الأنظمة وحسابات العملاء من عمليات الاختراق

متابعات – فجر :

أكدت البنوك السعودية على عدم تعرض أنظمتها التشغيلية وتطبيقاتها الإلكترونية، بما في ذلك حسابات عملائها لهجمات فايروس شمعون 2، وفايروس الفدية Ransomware.

ونفت البنوك على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، الأنباء والشائعات التي تداولتها بعضاً من وسائل التواصل الاجتماعي وبعضاً من المواقع الإلكترونية مؤخراً حول تعرّض بعض البنوك وأنظمتها لهجمات إلكترونية من هذين الفيروسين وتسببا بإلحاق الضرر والعطل لأنظمتها الداخلية.

وأكد حافظ على سلامة أنظمة البنوك الداخلية ومواقع البنوك والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك التعاملات التي تتم من خلال ما يعرف بخدمات أون لآين Online التي تتم عبر شبكة “الإنترنت”، مشدداً على أن البنوك السعودية لديها الشفافية الكافية لإطلاع عملائها والرأي العام على حقيقة تعرّضها لأي عمليات اختراق أو هجمات إلكترونية في حال حدوثها لا قدّر الله، داعياً عملاء البنوك السعودية إلى الثقة بالاحتياطات وتدابير الحماية المتخذة للتصدّي لتلك الهجمات، وإلى ضرورة الاعتماد على المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين فينة وأخرى سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أم التي تصدر عن جهات مجهولة، محذراً في نفس الوقت كافة العملاء من فتح روابط أو تطبيقات أو رسائل الكترونية مجهولة المصدر تفادياً لتعرضهم لا سمح الله لحالة من حالات الاحتيال المالي وسرقة المعلومات الشخصية والبيانات البنكية.