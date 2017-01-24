“شركة Oppo” تبيع 20 مليون نسخة من هواتف R9 الحديثة

متابعات – فجر :

أعلنت شركة Oppo الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، أن مبيعات سلسلة هواتف R9 الراقية تجاوزت حاجز الـ 20 مليون عملية بيع وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً للشركة.

وتركز سلسلة الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال العام الماضى بشكل كبير على جودة الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفى، كانت تشمل كلاً من هواتف R9 وR9 Plus وR9s وR9s Plus، حيث تم إطلاق أول هاتفين خلال الربع الأول من 2016، بينما الهاتفان الآخران وصلا خلال الربع الأخير من نفس العام.

وكانت الشركة قد قامت خلال شهر ديسمبر الماضي رسميًا بإطلاق نسخة باللون الأحمر من هاتف R9s، والتي كانت تأتي بنفس المواصفات لكن مع اختلاف اللون فقط، إلا أنه حقق نجاحًا ملحوظًا خاصة مع إعجاب الكثير من المستخدمين بهذا اللون الجديد.

وجاءت هواتف أوبو بمواصفات راقية للغاية لمنافسة العديد من الشركات الأخرى التى بدأت في إطلاق نماذج راقية مثل لينوفو وغيرها من الشركات الصينية الأخرى.