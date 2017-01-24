الشيخ “البعيجان” إماماً لصلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي

متابعات – فجر :

أكد عبدالواحد الحطاب المتحدث الرسمي في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ ستقام بمشاء الله تعالى الخميس صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي الشريف ، في نحو الساعة 07:20 صباحاً ، وسوف يؤم المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان .

داعيا الله جلت قدرته أن يغيث البلاد والعباد ، وأن يستجيب دعاء عباده ، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين ، إنه سميع مجيب.