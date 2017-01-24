بعثة منتخب الكاراتيه تغادر إلى باريس للمشاركة في جولة الدوري العالمي

الرياض-فجر:

تغادر فجر يوم غداً الاربعاء الى العاصمة الفرنسية باريس بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه الجولة الاولى والتي تقام خلال الفترة من 26 الى 30 من شهر يناير الجاري .

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس ادارة الاتحاد الدكتور سعود الرومي وتضم الجهاز الاداري المكون من محمد الجويسم وفيصل القحطاني والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالفتاح النجار ومساعديه على الزهراني ومحمد عبدالرحمن ومصطفى ابراهيم واخصائي العلاج ريان محمد .

واختار الجهاز الفني (15) لاعباً للمشاركة في منافسات هذه البطولة هم : ” ماجد الخليفة و طارق حامدي و ابراهيم نانتومي ورائف تركستاني وبدر العتيبي وعبدالعزيز الحكمي راكان البدري وعبد الله الحربي وفهد الخثعمي ومسفر الاسمري وبدر العلياني ومحمد المالكي وسلطان الزهراني ومحمد الغامدي ومحمد الروقي ” ويرافق البعثة الحكمان الدوليان مشرف الشهري وعبدالرحمن المحارب وسيلتحق رئيس الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي الدكتور ابراهيم القناص بالبعثة لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للكاراتيه والتي ستقام على هامش البطولة .