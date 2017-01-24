بمشاركة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.. اللقاء التشاوري للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة يناقش استثمار تكنولوجيا المعلومات في إدارة سوق العمل

متابعات-فجر:

بحث اللقاء الوزاري التشاوري الرابع لحوار أبو ظبي للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة السريلانكية كولمبو، بمشاركة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الذي يترأس وفد المملكة العربية السعودية، استثمار تكنولوجيا المعلومات في إدارة سوق العمل.

وشهد الاجتماع في يومه الثاني خمس جلسات، نوقشت خلالها اعتماد تقرير كبار المسؤولين المرفوع إلى اللقاء الوزاري حول مبادرات التعاون الحالية والمستقبلية، ومناقشة استقدام العمالة، ونموذج إطار لسياسة استقدام العمالة مبنية على أساس المهارات، وانتقال العمال داخل أسواق العمل بالدول المستقبلة للعمالة، وإعادة إدماج العمالة العائدة في دولة الإرسال.

وسبق هذا الاجتماع عقد اجتماع لكبار المسؤولين أمس الاثنين، ترأس وفد المملكة سعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الأستاذ زياد الصايغ، وتم استعراض عدد من المبادرات والمشاريع المقدمة من دول الاستقبال والإرسال، حيث قدمت المملكة عرضاً شاملاً لبرنامج مساند للعمالة المنزلية، واستعراض مزاياه وفوائده، لتقديم خدمات فنية في مجال العمالة المنزلية، وتوثيق العقود عبر منصة إلكترونية واحدة ساهمت بشكل فعال في توفير الوقت والجهد، إضافة إلى توثيق حقوق العمالة وأصحاب العمل.

وفي ختام اللقاء التشاوري، اعتمد أصحاب المعالي الوزراء إعلان كولمبو المتضمن للعديد من التوصيات ذات العلاقة.