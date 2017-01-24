إدارة الطب المنزلي بصحة الرياض تنظم دورة تدريبية بعنوان “كيفية التعامل مع مرض السكري لمرضى الطب المنزلي”

أحمد الزعاقي-فجر:

نفذت إدارة الطب المنزلي دورة نظرية تدريبة ثانية برعاية مدير الشؤون الصحية بالرياض بعنوان (كيفية التعامل مع مرض السكري لمرضى الطب المنزلي ).

وأوضحت الدكتورة فوزية الزامل مديرة إدارة الطب المنزلي بصحة الرياض أن الدورة هي جزء من برنامج تطوير أداء أطباء الطب المنزلي في منطقة الرياض واطلاعهم على أحدث المستجدات في مرض السكري، وكيفية تفاعلهم مع المرضى الذين يتلقون علاجهم في منازلهم، تحت رعاية الطب المنزلي.

وجاءت فكرة البرنامج بتوجيهات من الإدارة العامة للطب المنزلي في وزارة الصحة بعد أن لمست احتياج الأطباء لتطوير الأداء، وتحديث معلوماتهم بمرض السكري؛ لارتفاع نسبة الإصابة به بين المرضى، وحتى تقلل من مضاعفات المرض؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإصابة بمرض السكري للمنتسبين لبرنامج الطب المنزلي، بلغت (1093) مريضاً، من إجمالي 3590 مريضَ طبٍ منزلي بالرياض.

وبينت الدكتورة الزامل أن البرنامج يتكون من دورتين نظريتن ودورات تطبيقة مدة كل دورة اسبوعين مقسمة على اعداد المتدربين ويتم عملها في مركز السكري.