أمانة القصيم تنجز 60% من مشروع تطوير وسط بريدة

واس -فجر

أنهت أمانة منطقة القصيم 60% من العمل في جميع مراحل مشروع تطوير المنطقة المركزية وسط بريدة, حيث اكتملت المرحلة الأولى بتطوير الساحات شمال جامع خادم الحرمين الشريفين و المرحلة الأولى من تطوير قبة رشيد , فيما تضمنت المرحلة الثانية استكمال تطوير قبة رشيد وتطوير ساحات الجردة وشارع المجلس, واشتملت المرحلة الثالثة لأعمال الأمن والسلامة بالسوق الداخلي والقبة .

وأوضح مدير إدارة المشاريع الخاصة المهندس عبدالسلام بن صالح العميم, أنه تم إعادة البنية التحتية للموقع بالكامل من كهرباء ومياه وشبكة اتصالات وتنفيذ شبكة إطفاء حريق ، مبيناً أن نسبة 60% شملت المراحل التنفيذية, وأن مراحل تطوير المنطقة المركزية شملت ما تم الانتهاء منه في الأعوام الماضية, حيث اكتملت المرحلة الأولى بتطوير الساحات شمال جامع خادم الحرمين الشريفين, بإنشاء 58 مبسطًا نسائيًا و زيادة عدد مواقف السيارات بالساحات لتصل إلى 400 موقف ، بالإضافة إلى تنفيذ نافورة تفاعلية ودورات مياه رجالية ونسائية لخدمة المرتادين.

وأفاد مدير المشاريع الخاصة أن العمل امتد إلى تطوير واجهات وأروقة المحلات وفق أحدث النظم المعمارية و تطوير قبة رشيد في العمل على واجهات المحلات والأروقة المحيطة بالقبة على أحدث النظم المعمارية, وتغطية السوق بمظلات ثلاثية الأبعاد وإنشاء نفق الخدمات لتمديد الخدمات للقضاء على العشوائية وتطوير ساحات الجردة و الممرات وإنشاء جلسات عائلية لخدمة مرتادي السوق