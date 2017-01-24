التعليم توجه بحظر إبلاغ نتائج الطلاب هاتفياً أو شفوياً

متابعات -فجر

حذرت وزارة التعليم من إبلاغ الطالب نتيجته أو مواد إكماله هاتفيا أو شفويا إلا في الضرورة القصوى، ولا يعتمد عليها كنتيجة رسمية.

واوضحت مصادر إن توجيهات وزارة التعليم تضمنت عدم وضع أي صور شخصية للطلاب على وثائقهم، على أن يمكن للطالب أو ولي أمره الاطلاع على نتيجته إلكترونيا في نظام نور.

واضافت أنه إذا لم يتمكن الطالب من الحضور لاستلام الإشعار وكشف الدرجات، فيحضر من ينوب عنه من أقاربه.

واكد انه يجب قبل تسليم نائب الطالب التأكد من شخصية المستلم، وتدوين اسمه، وعنوانه، ورقمه، وكذلك رقم وتاريخ هويته، ثم يوقع ويؤرخ الاستلام في سجل التسليم مع إرفاق صورة من الهوية.