مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب مركبة بالطائف

متابعات -فجر

لقي شاب مصرعه وأُصيب خمسة آخرون، اثر تعرض مركبة من نوع فورد لحادث انقلاب على طريق وادي وج في الطائف.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الاحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن الحادث، وبدورها وجهت خمس فرق إسعافية وفرقتين تدخل سريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأوضح الثبيتي أنه عند وصول الفرق اتضح وجود سبع حالات بالموقع إحداها انتقلت إلى رحمة الله وعلى ضوء ذلك تم تقديم الخدمة الاسعافية لبقية المصابين والانتظار لحين تم تحرير المحتجزين في المركبة.

وأضاف الثبيتي، أنه تم توجيه خمس إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وإصابة إلى مستشفى الأمير منصور العسكري حيث تراوحت الإصابات بين متوسطة إلى بليغة.