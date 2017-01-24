19فرقة إطفاء تباشر حريق مروع بمصنع زيوت في جدة

متابعات -فجر

نشب صباح اليوم الثلاثاء حريق هائل في أحد المستودعات الخاصة بمصنع زيوت في محافظة جدة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني على “تويتر” أن 19 فرقة إطفاء تباشر حريقاً اندلع بمصنع تكرير الزيوت بمدينة مستودعات الغرفة التجارية في جدة”.