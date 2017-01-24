ختام المؤتمر العالمي للخطاب الوسطي والأمن المجتمعي بباكستان بمشاركة رابطة العالم الإسلامي

متابعات -فجر

اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للخطاب الوسطي والأمن المجتمعي بباكستان بمشاركة رابطة العالم الإسلامي الذي إنطلق بعنوان ( الخطاب الوسطي و الأمن المجتمعي) برعاية فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية السيد ممنون حسین – حفظه الله – الذي أقامته جمعية أهل الحديث المركزية بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي الأحد والاثنين بتاريخ 24 و 25 ربيع الآخر 1438 ھ الموافق 22 و 23 يناير 2017 م وقدم فيه الباحثون بحوثهم في محاور اربعة من داخل باكستان و دول عربية وإسلامية.

وكان المؤتمر قد شهد حضورا كبيرا ومشاركة عدد من الوزراء وقادة الجمعيات الدينية وسفراء الدول الإسلامية والعربية، وممن شارك في المؤتمر معالي وزير الشؤون الدينية والحج والأوقاف بحكومة باكستان سردار محمد يوسف و الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى ومعالي الشيخ بروفيسور ساجد مير رئيس جمعية اهل الحديث المركزية وعضو مجلس الشيوخ بباكستان ومعالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني راجه ظفر الحق – رئيس الحزب الحاكم – و وزير الحدود بالحكومة الباكستانية جنرال عبد القادر بلوش، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الأمين العام لحزب جمعية علماء الإسٰلام بباكستان الشيخ عبد الغفور حيدري و سعادة سفير خادم الحرمين بإسٰلام آباد عبد الله بن مرزوق الزهراني و رئيس حزب الجماعة الإسٰلامية بباكستان الشيخ سراج الحق والأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية عضو البرلمان الباكستاني الحافظ عبد الكريم قادر بخش و الرئيس العام لحركة الدفاع عن الحرمين الشريفين الشيخ علي محمد أبو تراب و رئيس الجامعة الإسٰلامية العالمية بإسٰلام آباد الشيخ يوسف بن أحمد الدريويش ، و الأمين العام لحركة دفاع الحرمين الشريفين فضل الرحمن خليل و رئيس جماعة اهل السنت أنس نوراني وغيرهم من الشخصيات السياسية والبرلمانية والقومية كما شارك في المؤتمر مجموعة من الوزراء وسفراء الدول الإسلامية والعربية وزعماء الجماعات الاسلامية و رجال الإعلام والثقافة .

و جاء في بيان صحفي الذي وزعته اليوم جمعية أهل الحديث أن أهم أهداف المؤتمر وحدة الأمة الإسلامية و نبذ التطرف والطائفية ونشر المنهج الوسطية والاعتدال وعقيدة أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين والإشادة بالدور الرائع الذي تعلبه المملكة العربية السعودية لقيادتها للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب .

وقال معالي الشيخ محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي مخاطبا المؤتمر في جلسته الافتتاحية بأن الأمة الإسلامية مستهدفة من الأعداء و الإرهابيين و من أعمالهم إسقاط مرجعيات الأمة الإسلامية والاقتداء بمن ليس له خلفية علمية شرعية في الدين الإسلامي ، مؤكدً بأن الخطاب الوسطي يعيش مخاض النظرية وتحدي المبادرة مطالبان العلماء والدعاة والمفكرين لتكثيف جهودهم لمواجهة دعوات التطرف والإرهاب التي تنشر سمومها مستغلة التقصير في بيان الموقف الشرعي من بعض القضايا الجدلية التي وظفها الطرف لخدمة أهدافه .

في حين جاء في كلمات المشاركين بالمؤتمر أن الأمة الإسٰلامية هي خير أمة أخرجت للناس وإن خيرية هذه الأمة متوجة بتاج الوسطية والأعتدال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)،مشيرين إلى أن الأمة الإسٰلامية بحاجة إلى نشر الوسطية والاعتدال أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأن أمن المجتمع وخيريتها منوط بالوسطية.

وقد أكد المشاركون في المؤتمر بأن فكرة تنظيم وإقامة هذا المؤتمر وتحديد هذا العنوان النافع له في مثل هذه الظروف فكرة سديدة موفقة.

وثمن المشاركون في المؤتمر دور المملكة العربية السعودية في توحيد الأمة وأن قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يبذل جهدا كبيرة لإيجاد روح الأخوة والتآلف والتآزر بين المسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

و أكد المشاركون خلال الكلمات التى ألقوها على قدسية و حرمة الحرمين الشريفين و المسجد الأقصى.

ومن جانبه أكد رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الشيخ البروفيسور ساجد مير بأن المملكة العربية السعودية لها دور ريادي قيادي في رفع شمل الأمة الإسٰلامية وجمع كلمتها وتوحيد رايتها ونشر الفكر الصحيح القايم على الوسطية والاعتدال ، وأشاد بالدور الرائد الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم قضايا العالم الإسلامي و خدمة ضيوف الرحمن،

و حذر المشاركون في المؤتمر من التدخل في شوؤن الدول الإسلامية، و بث القلاقل و الفرقة و التعصب بين الشعوب الإسلامية، و شددوا على ضرورة التصدي للإرهاب والطائفية و التطرف و نشر منهج الإعتدال و الوسطية.

من جانبه أشاد الوزير الباكستاني الاستاذ عبد القادر بلوش بمتانة العلاقات الباكستانية السعودية و مواقف المملكة في دعم و مساعدة باكستان خلال الأزمات التي مرت بها، مجددين إستعداد بلادهم للتضحية و الذود عن أمن و سيادة المملكة و حماية الحرمين الشريفين

وقال رئيس الحزب الحاكم معالي راجه ظفر الحق بأن جمهورية باكستان الإسٰلامية -قيادة وشعبا- دائما تؤيد وتقف مع المملكة العربية السعودية وتشيد بدور المملكة في نشر الوسطية والاعتدال في المجتمعات الإسلامية و مكافحة الإرهاب من خلال إنشاء تحالف إسلامي .

وقال معالي وزير الشؤون الدينية الباكستانية إن الخطاب الوسطي هو ما تتميز به الدعوة الإسٰلامية والرسالة المحمدية، وهو السياج المنيع الذي يصان به المجتمع من جميع الانحرافات العقدية والمنهجية والأخلاقية والاجتماعية، فلا بد للأمة الإسلامية والقائمين بشؤونها والمهتمين بقضاياها أن يحققوا ويجسدوا هذا الخطاب في مناهجهم الدعوية والتعلمية، والتوعوية والإرشادية، والتربوية والإصلاحية، حتى ترفل الأمة الإسلامية في ثوب العز والكرامة والتمكين، ويعود لها مجدها التليد المفقود.

وأشاد المؤتمر بالدور الرائد لرابطة العالم الإسٰلامي بمكة المكرمة والتي تعد من أبرز المؤسسات الإسٰلامية العالمية التي تسعى لنشر كل خير في جميع أنحاء المعمورة من خٰلال انعقاد مؤتمرات واستضافة الحجاج والعناية بأمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، و إن رابطة العالم الإسلامي هي منبر المسلمين في شرق العالم وغربه، وتشكر على جهودها وإقامتها لهذا المؤتمر المبارك.

كما أشادوا بدور سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة باكستان الإسلامية، في تسهيل أمور الحجاج والمعتمرين، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين

وقال الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية عضو البرلمان الوطني الباكستاني الدكتور عبد الكريم بخش بأن جمعية أهل الحديث لها جهود كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال من خلال المؤسسات التعليمية التابعة لها وتقوية عٰلاقات الدول العربية -خاصة المملكة العربية السعودية – بجمهورية باكستان الإسٰلامية.

وأضاف معاليه بأن العالم بحاجة ماسة إلى نشر الاعتدال والوسطية في المجتمعات، ونبذ التطرف والعنصرية والإرهاب بجميع أشكاله.

وقال الرئيس العام لحركة الدفاع عن الحرمين الشريفين باكستان الشيخ علي محمد أبو تراب في كلمته بأننا سنقف أمام كل من اراد زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين ، ونثمن الدور الرائد لمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في حماية الحرمين والمقدسات الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية.

وقد ندد المؤتمر بأعمال الجماعات الإرهابية ، وطالب قادة الدول الإسلامية بإنشاء منظمة لحل الخلافات الداخلية ، وعدم الاعتماد على الدول الكبرى التي فشلت في حل قضايا المسلمين، و ووقف تدخلات بعض الدول الإقليمية في شؤون داخلية لبلاد المسلمين والتوقف عن دعم حركات وجماعات ارهابية تزعزع امن واستقرار دول الإسلامية .

و دعا المؤتمر إلى وحدة الأمة الإسلامية لحل كافة القضايا و التحديات التي تواجهها الدول و الشعوب الإسلامي من ابرزها الارهاب و التكفير و التفجير والطائفية.

وقد أوصي المؤتمر قادة العالم الإسلامي بالتصدي لتيارات الغلو و التطرف و نشر الإعتدال و الوسطية.

– كما أدان المؤتمر بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرض لها المملكة العربية السعودية ، و يرى أن الوقت حان لكي تقف الأمة الإسلامية في وجه العناصر و التنظيمات الإرهابية التي تهدد مستقبل الأمة الإسلامية و الحرمين الشريفين.

– و أشاد المؤتمر بالتحالف الإسلامي بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، و يرى ضرورة أداء دور فاعل ومؤثر لهذا التحالف تحت قيادة السعودية لحملها أمانة قيادة العالم الإسلامي.

– و ثمن المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية في توسعة الحرمين الشريفين و خدمة ضيوف الرحمن و العناية الخاصة بالمشاعر المقدسة، و خدمتها للإسلام والمسلمين.

– كما شكر المؤتمر حكومة باكستان بقيادة رئيس الوزراء نواز شريف ورئيس دولة باكستان السيد ممنون حسين ، على مواقفهم المشرفة في ردع الإرهاب و الجماعات التكفيرية.

– كما ندد المؤتمر بالعدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني و المسجد الأقصى، وما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب ممنهج والشعب الكشميري وشعب بورما من إرهاب وقتل وتشريد و يطالب قادة الدول الإسلامية بأداء دور فعال لحل قضايا المسلمين.

– و دعا المؤتمر وسائل الإعلام إلى أداء دورها الريادي في تحقيق ( الخطاب الوسطي و الأمن المجتمعي) .