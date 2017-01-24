أمير المدينة يوجه بوضع خطة بين المحافظات والبلديات للاستفادة من المشاريع لخدمة التنمية

متابعات – فجر

قام الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة تفقدية لمحافظة ينبع، استهلها بالاجتماع بمحافظي المحافظات بحضور أمين المنطقة و رؤساء بلديات المحافظات.

كما استقبل أصحاب الفضيلة والمشايخ وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين في محافظة ينبع.

كما التقى سمو أمير المنطقة بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بينبع، ونوقش خلال اللقاء المشاريع المعتمدة واطلع على تقرير حول التنمية بالمحافظة.

ونوه سموه خلال اللقاء بضرورة إيجاد برامج عمل تستهدف الشباب وأصحاب أعمال المشاريع الصغيرة، وبرامج تسهل مشاريع المرأة ومشاركتها التجارية.

ومن جهة أخرى، التقى الأمير فيصل بن سلمان برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع، بحضور م.مساعد السليم محافظ محافظة ينبع.

كما استعرض الاجتماع المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من قبل بلديات المحافظات، وناقش العوائق التي تواجه تنفيذها وكيفية معالجتها.

ووجه سموه بوضع خطة بين المحافظات والبلديات للاستفادة من المشاريع لخدمة التنمية بما يحقق تطلعات المواطنين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.