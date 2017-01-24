أمانة جدة تُوافق على تسمية شارعين باسم البطلين عواجي والشراري

متابعات – فجر

أكد أمين محافظة جدة أ.د.هاني محمد ابوراس عن ورود خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بأمانة جدة بتسمية شارع بأسم البطل نادر الشراري وشارع باسم البطل جبران عواجي.

ذكر ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تغريدتين نصها كالتالي: “كما وردنا اليوم خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بامانة جدة بتسمية شارع باسم البطل نادر الشراري” وفي التغريدة الثانية “الحمد لله، وردنا اليوم خطاب الموافقة على مقترح لجنة التسمية والترقيم بامانة جدة بتسمية شارع باسم البطل جبران عواجي”